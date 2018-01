La Vigilance fortes pluies étendue

Météo France élargit ce samedi 13 Janvier à compter de 22h la Vigilance fortes pluies à la zone ouest de La Réunion.



L'atmosphère humide et instable associée au fort flux de Sud-Est continue d'apporter des précipitations intenses et localement orageuses durant la nuit. Les régions de l'Est, du Sud-Est, du Sud et de l'Ouest sont concernées.



Ces pluies tombent sur des sols déjà saturés, elles pourraient notamment provoquer de nouveaux débordements et occasionner la submersion de nombreux radiers.