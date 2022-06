La Vigilance Renforcée est levée mais pas la Vigilance Vagues-Submersion

Le pic de houle a été atteint en matinée de ce mercredi avec des vagues moyennes de 6 mètres. La houle de Sud-Sud-Ouest commence à s'amortir avec des valeurs voisines de 5 mètres en cette fin d'après midi. En fin de nuit du mercredi 29 au jeudi 30, la houle sera voisine de 4 mètres.



La Vigilance Renforcée est donc levée, mais la Vigilance Vagues-Submersion reste d'actualité sur les zones allant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.



Des submersions et des débordements le long du littoral, de forts courants dans les passes et les lagons sont attendus au déferlement de cette houle. La plus grande prudence reste de mise lors de cet épisode remarquable et hautement impactant pour nos côtes.



Ce bulletin sera réactualisé Jeudi 30 juin 2022 vers 08 heures locales.