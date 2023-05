La Victoire du 8 mai 1945 commémorée à Saint-Gilles-les-Hauts

La Ville de Saint-Paul a célébré la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 à Saint-Gilles-les-Hauts, sur la place éponyme devant l’église.



Pour marquer le 78ème anniversaire de la Victoire des alliés sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs personnalités et élus de la ville de Saint-Paul étaient présents, tels que Sylvie CENDRE, la Sous-préfète de l’arrondissement ouest, Perceval GAILLARD, Député de la 7ème circonscription, Régine CHANE-HONG, Conseillère Régionale, Yvon LUCAS, Général, Hugues ZABERNE, Président des anciens combattants et victimes de guerre de la Ville de Saint-Paul, Christian DESSEIGNE, vice-président de l’Association des Anciens Combattants, ainsi que des anciens combattants. Hélène ROUGEAU, Adjointe aux Affaires militaires, représentait le Maire lors de cette cérémonie. Des enfants du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes ainsi que des élèves de deux classes de l’école Notre Dame des Grâces étaient également présents pour rendre hommage.



La Victoire du 8 mai est le résultat d’un effort collectif de femmes et d’hommes de différents horizons qui ont uni leurs forces pour défendre les valeurs et les idéaux de liberté, d’égalité et de justice. La nation exprime sa gratitude envers ceux qui ont combattu et sacrifié leur vie pour notre liberté.



Hélène ROUGEAU a souligné que nous ne devons pas oublier le combat sans relâche des soldats réunionnais sur les fronts, les répercussions sur les familles et la terreur de la guerre. Ce que nous devons garder à l’esprit, c’est le courage des résistants, des combattants, des réunionnais et des réunionnaises qui ont refusé de se soumettre. Nous ne pouvons pas oublier les milliers de soldats, de civils, de femmes et d’enfants qui ont été victimes de la guerre.



En ce jour de commémoration, “nous devons également rendre hommage aux époux FIDJI. Edith et Antoine FIDJI ont perdu la vie dans un tragique accident de la route en 2003. Chaque année, ils se rendaient à la cathédrale de Saint-Denis pour rendre hommage aux soldats tombés au front. Antoine, en tant que président de l’association départementale des anciens combattants et victimes de guerre de La Réunion, a consacré sa vie à la défense des intérêts de ses camarades d’armes. Nous ne pouvons pas oublier son combat et son dévouement pour la cause des anciens combattants. Nous pensons également à leur fils, Gérard FIDJI, qui continue de servir la population en tant qu’agent communal à Saint-Paul. Nous leur rendons hommage aujourd’hui pour perpétuer leur mémoire”, conclue l’adjointe aux Affaires militaires. Il convient également de rappeler que des milliers de Réunionnais ont contribué à la libération de la France, dont 8 539 Réunionnais. 1300 d’entre eux ont voulu rallier les Forces Françaises Libres. Plusieurs Saint-Paulois ont pris part à cette épopée.