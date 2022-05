Rubrique sponsorisée La Victoire du 8 mai 1945 commémorée à Saint-Gilles-les-Hauts

Saint-Paul, Ville humaniste, commémore la Victoire du 8 mai 1945 sur la place éponyme à Saint-Gilles-les-Hauts ce dimanche 8 mai 2022. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 10:14

Cette cérémonie réunit plusieurs personnalités à l’occasion du 77ème anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

L’occasion pour le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, d’accueillir la Sous-Préfète de Saint-Paul (Sylvie CENDRE), le Président des anciens combattants et victimes de guerre de la Ville de Saint-Paul (Hugues ZABERN) mais aussi les anciens combattants. L’Adjointe aux Affaires militaires (Hélène ROUGEAU) participe aussi à ce rendez-vous commémoratif.

Le conflit le plus sanglant de l’Histoire de l’humanité s’acheva le 8 mai 1945. La folie exterminatrice du IIIème Reich a conduit à la mort plus de 60 millions de personnes. Plus nombreux encore ont été les mutilés, blessés, déportés, sans-abri ou les déplacés, meurtris dans leur chair.

Des millions de victimes ont été méthodiquement tuées ou persécutées pour leur appartenance ou leur origine. Des juifs, des slaves, des tziganes, des homosexuels, des handicapés, des opposants politiques.

« Il paraît indicible de décrire la barbarie. Comment qualifier l’innommable quand les vies de pères, de mères, d’enfants et de familles ont été arrachées à ce monde ? Nous avons pourtant l’impérieuse nécessité de dénoncer ces crimes contre l’humanité. Nous avons l’obligation morale de faire vivre l’Histoire des héros de la liberté », lance avec force le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, au moment de sa prise de parole.

Il dédie également cette cérémonie aux combattantes et aux combattants de la liberté. Tous ces résistants ont lutté pour permettre à leurs enfants d’avoir un avenir. Leur courage surhumain, leur abnégation et leur sens de la justice, mis·es au service de la paix, ont ravivé un espoir qu’ils croyaient perdu face à l’atrocité de la guerre.

Des milliers de Réunionnais et de Réunionnais ont aussi contribué à libérer la France. 8 539 kréol ont été mobilisés. 1300 d’entre eux ont voulu rallier les Forces Françaises Libres. Plusieurs Saint-Paulois ont pris part à cette épopée.

Cette commémoration permet de mettre en lumière leur bravoure. La commune de Saint-Paul a l’honneur de compter parmi les résistants médaillés de La Réunion, le Saint-Paulois, Léon Myron MOREL.

Le premier soldat de La Réunion à recevoir la nouvelle croix de guerre était Saint-Paulois. Léonard BARET avait 30 ans. Son père Jean-Bart BARET était cultivateur à Bellemène Saint-Paul.

Paul MAILLOT habitait, lui, Tan Rouge. Il a participé à chasser les nazis hors de Toulon. Le premier canonnier, Rosély GROSSET, né à Bois-de-Nèfles, s’est trouvé en zone de combat dès le 21 octobre 1944.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, s’incline devant l’héroïsme de ces résistants.

« Quand je repense à leur combat, les mots de Victor HUGO me viennent à l’esprit. Le poète écrivait : sauvons la liberté, la liberté sauve le reste. Aujourd’hui, grâce à eux, nous devons chérir la liberté dont nous disposons », ajoute-t-il pour conclure son intervention.