A la Une . La "Vélorution" envahit les rues de Saint-Denis

Hier, près de 200 personnes se sont réunies à l’appel de quatre associations. Ils ont défilé à vélo dans les rues du chef-lieu afin d’inciter les pouvoirs publics à développer une réelle politique autour de ce moyen de transport. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Septembre 2020 à 08:47 | Lu 518 fois

L’ambiance était festive et familiale pour cette première "Révolution". L’évènement, organisé par les associations Alternatiba, Attac, Greenpeace et Extinction Rebellion, a rassemblé près de 200 personnes.



Le rendez-vous a eu lieu à 14h au petit stade de l’Est. Vers 15h le peloton militant s’est élancé en direction du Barachois, via le boulevard sud. Le trajet a connu quelques haltes afin de présenter aux automobilistes quelques slogans inscrits sur des cartons.



Par cette action plutôt conviviale, les associations veulent dénoncer la frilosité des élus sur la pratique du vélo dans la société. Ils veulent que les lois du Plan Vélo soient appliquées comme la prime de 400€ annuels pour les employés du privé qui se rend à leur travail en vélo (200€ dans le public). Ils souhaitent des pistes cyclables sécurisées et des primes pour l’achat de vélo.



Les organisateurs espèrent organiser le même évènement à Saint-Pierre prochainement.











Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur