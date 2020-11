Société La Vélorution à Saint-Pierre

Plusieurs associations et groupes citoyens ont participé à une manifestation pour promouvoir les déplacements propres à Saint-Pierre. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 22:00 | Lu 1861 fois

Communiqué de Extinction Rebellion - Attac - Greenpeace - Alternatiba - Gilets Jaunes



Samedi plus de 380 cyclistes, soit 2 fois plus qu'à saint Denis le 12 sept, se sont donnés rendez-vous à vélo pour une vélorution sur Saint Pierre afin d'envoyer un message clair aux élus de l'ile : votre politique de transport orientée à 100% sur le « tout automobile » on n'en veut plus, elle est dépassée et est l'opposé de ce qui faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique.



La ville n'avait certainement jamais vu autant d'amateurs de vélo de toute son histoire et nous avons pu constater que nous étions accueillis très favorablement par la population mais également par les automobilistes. Contrairement aux élus, les citoyens ont compris qu''il y avait urgence à agir face au dérèglement climatique.



Quelques chiffres officiels afin que vous compreniez à quel point vous faites fausse route :

- 60% des français souhaitent faire plus de vélo mais le principal frein évoqué est l'absence de piste cyclables sécurisées

- 50 % des français vivent à moins de 10 km de leur travail et 30% à moins de 5km => On peut donc demain être des centaines de milliers sur la Réunion à aller au travail à vélo pour peu que des moyens massifs soient mis sur les infrastructures vélo 3% seulement des déplacements se font à vélo en France (16% à Strasbourg et 35% à Copenhague.. à la Réunion on est à la traîne).

- On meurt 3 fois plus sur la route à vélo en France qu'aux Pays-Bas alors qu'ils y a bien plus de cyclistes là bas

- 1km d'autoroute cyclable (2x1 voies) coute 650 fois moins cher que cette fichue NRL qui ne va régler aucun problème de circulation

- En France 49.000 personnes meurent chaque année de la pollution liée au transport

- En Europe, la pollution automobile coûte 67 milliards d'€/an alors que le développement massif du vélo permettrait un gain positif pour la société de 150 milliards/an (moins de pollution – meilleure santé – cyclotourisme – développement du marché vélo)



On exige donc :

- La construction de pistes cyclables sécurisées sur tous les tronçons routiers de l'île et surtout dans les villes

- Des primes régionales – départementales et communales pour l'achat de vélo pour tous afin de créer une véritable dynamique de sortie de la voiture

- Des centres-villes limités à 30km pour permettre la cohabitation des cyclistes et automobilistes en toute sécurité

-Des bus qui acceptent les vélos pour finir le dernier km à bicyclette

- Des transports en commun gratuit pour tous car les usagers des bus font un effort pour l'environnement qui mérite d'être pris en considération

- Des parkings à vélo sécurisés dans toutes les villes



On ne relâchera pas la pression car ce n'est pas avec une mentalité des années 1970 que nous construirons 2030. Le réchauffement de la planète est avéré et nous nous battons pour une société plus durable et plus respirable !



La prochaine vélorution sera nocturne et aura lieu le vendredi 6 novembre à 20h à Saint Leu avec un départ devant la place de la mairie. On invite tous les cyclistes du secteur à se joindre à nous pour une action haute en musique !





Publicité Publicité