La Tresse, une animation ouverte au grand public

Par Ville de Saint Paul - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 16:44

L’association ArTranslation et le Collectif Fil Rouge proposent avec la Ville de St-Paul des rencontres autour d’ateliers de tressage de textiles de récupération.



Le tressage est un patrimoine immatériel ancestral, sa technique simple rassemble toutes les générations, les aînés transmettant aux plus jeunes. Elle permet de créer quantité d’objets du quotidien avec toutes sortes de fibres.



Cela favorise l’appropriation d’une culture populaire, de ce savoir modeste. L’usage de textiles de récupération met l’accent sur le recyclage.

Cette pratique d’économie durable, incite à la réflexion sur l’industrie textile, l'une des plus polluantes au monde.



Les 20 et 27 août ainsi que le 03 et 10 septembre, nous vous accueillerons au Marché Couvert, de 9h à midi, pour créer ensemble des tresses et des liens.



Les 17 et 18 septembre 2022, nous les exposerons ensemble, dans le jardin devant la Mairie de St-Paul, pendant les Journées du Patrimoine. Cela s’inscrit dans notre projet de création d’une tresse monumentale depuis 2020.