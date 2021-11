Communiqué La Trans-Dimitile aura lieu le 5 décembre prochain

Ce matin a eu lieu à la mairie de l’Entre-Deux la conférence de presse relative à la 28ème course mythique "Trans-Dimitile" le 5 décembre prochain, laquelle est pour la toute 1ère fois organisée par la Dimitile Sport Action. Le club DSA s’associe au Téléthon : un euro par participant sera reversé à l’association par le club. De plus une urne à dons sera placée sur le stand de l’arrivée. A noter la participation du parrain de la manifestation Jean-Louis Prianon et de la marraine Nadine Leveneur, ainsi que celle de Christian Ballet coordonnateur de l’AFM Téléthon à La Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 17:41

Le communiqué :



Le club DIMITILE SPORTS ACTIONS DSA basé à l’Entre-Deux, né en 2008, fête ses 13 années d’existence. Affilié à la ligue réunionnaise d’athlétisme, le club est reconnu dans le paysage du trail et de l’athlétisme sur le département. Depuis le 03 juillet 2021, son président est Mr BAYARD Fréderic.



Le club propose 3 sections : Section enfants et jeunes

Section renforcement set cardio

Section trail courses hors stade Les entrainements se déroulent les lundis et jeudis pour le trail, les mardis et jeudis pour le renforcement /set cardio, les mercredis et vendredi pour les enfants et les jeunes.

Une permanence d’accueil se tient au bureau de la DSA situé au stade du bas de ruisseau du lundi au vendredi à partir de 17h00.

Le club compte à ce jour environ 100 adhérents.

Coordonnées du club DSA : dimitilesportaction974@gmail.com

Tel: 0692 041684 (Frederic BAYARD President)

0692 80 85 28 (Thierry FRAIGNEUX vice-president)



Ambitions et projets

Depuis juillet 2021, une nouvelle équipe s’est constituée autour du Président Mr Bayard Frédéric.

Nous déclinerons nos ambitions autour de 4 points : Poursuivre et développer le travail entrepris depuis 2008 par le président fondateur Mr CEUS Jocelyn. Le club DSA fait aujourd’hui parti à part entière du paysage du trail et de l’athlétisme réunionnais.

Proposer des événements sportifs ainsi 4 courses seront organisées sur la saison prochaine les 10km nocturne, le trail de la gare (première Edition), le trail du coteau sec et enfin la transdimitile en partenariat avec la commune de l’Entre Deux. Les sections enfants et jeunes participeront régulièrement aux compétitions d’athlétisme proposées par la ligue réunionnaise d’athlétisme.

Développer le sport bien être et la convivialité. Pas d’élitisme au sein du club, une volonté d’offrir en plus des sections, de nouvelles activités pour tous notamment autour de la randonnée et de la marche. Un projet de section marche rapide ouverte à tous est en étude.

Promouvoir au travers de nos courses non seulement le trail à l’ENTRE DEUX mais aussi les sentiers de notre commune et notamment du DIMITILE. Federer autour du club les habitants et les acteurs de la commune (bénévolat, sponsor…)

PRESENTATION DE LA COURSE

La transdimitile fait partie des doyennes des courses de trail de La Réunion. Cette 28ieme édition emmènera les coureurs sur un parcours de 32 km avec un dénivelé positif de 1800m.

Le départ sera donné à 7h depuis le stade de l’Entre- Deux, après une rapide traversée du village, les coureurs emprunteront le sentier du zèbre direction le Dimitile. Après avoir quitté le camp marron, les coureurs passeront la chapelle puis le gite la haut (ex gite Emile) direction l’Argamasse, sentier le doyen pour atteindre le kiosque .il leur restera alors 4 km pour rejoindre l’arrivée place de la liberté en au cœur du village.

Sur les traces des marrons

La transdimitile s’inscrit dans le challenge du 20 décembre initié par le Département de la Réunion. Sur les traces des marrons les coureurs passeront à proximité du camp marron haut lieu de mémoire sur l’esclavage. « le plateau du guetteur » reconstitue un camp qui a abrité des esclaves en fuite pour s’émanciper du joug de l’esclavage.

L’association capitaine Dimitile qui gère ce projet sera partenaire de la course en assurant le ravitaillement du poste au Dimitile



Une course qui a du cœur

Le club DSA s’associe au Téléthon. Ce partenariat de longue date nous permet d’apporter notre contribution aux actions menées sur la commune par les représentants du Téléthon.

1 euro par participant sera reversé à l’association par le club. De plus une urne à don sera placée sur le stand de l’arrivée.



Marraine et Parrain de la course

Nadine LEVENEUR et Jean Louis PRIANON nous font l’immense plaisir d’être la marraine et le parrain de cette Edition Trans-dimitile 2021.

Nadine LEVENEUR notre championne fort d’un beau palmarès de courses. On retiendra dernièrement sa magnifique performance sur le grand raid 2021. Elle termine 250ieme au scratch, 12 féminine et 1er dans sa catégorie respect !!. L’entre-deusienne s’alignera sur cette Edition. D’avance nous lui souhaitons bonne course.

On ne présente plus Jean louis PRIANON athlète de haut niveau aux multiples victoires, acteur social engagé auprès des jeunes en difficulté, il œuvre à la ligue réunionnaise en tant que secrétaire général. Il nous fait le plaisir d’être le parrain de cette Edition Trans-dimitile 2021.

Nous le remercions tout particulièrement pour son soutien efficace auprès de notre nouvelle équipe.



PRESENTATION DE LA RANDO LOISIR

Ouverte à tous, cette randonnée s’inscrit dans la volonté du sport pour tous et du sport bien être cher à notre club.

Le départ sera donné à 8h au stade de l’Entre Deux pour un parcours de 14 km. Les randonneurs traverseront le village pour rejoindre ensuite le sentier du zèbre direction la croisée pour alors redescendre par le sentier de la grande jument vers le quartier trou de terre ; à partir de là, il restera 4km pour redescendre vers la place de la liberté au cœur du village.

Afin de soutenir les randonneurs, 2 ravitaillements seront mis en place sur le parcours l’un à la table d’hôte Noé au début du sentier du zèbre et l’autre à la fin du sentier de la grande jument.

Attention pour des raisons de sécurité les participants doivent impérativement porter le tee-shirt fourni par l’organisation.



Infos pratiques course transdimitile

Inscriptions : trailpei.run ou sur place au bureau DSA

Nb coureurs maxi 1000

Nb randonneurs maxi 400

Tarif Course : 35 euros

Tarif Randonnée : 15 euros

Remise des dossards : le 03 décembre 2021 saint Denis chez trail sport

Le 04 décembre 2021 saint Pierre chez trail sport

Attention en raison du contrôle sanitaire, les participants devront impérativement fournir un pass sanitaire valide lors de la remise des dossards test de moins de 72 h ou schéma vaccinal complet numérique ou papier. Aucun dossard ne sera remis dans le cas contraire.



Accueil petit déjeuner le jour de la course à partir de 5h30 salle des fêtes attenante au stade de l’Entre-Deux.

Pointage à partir de 6h

Briefing de course 6h 45

Départ : 7h

Ravitos :

1) table d’hôte NOE

2) Dimitile

3) gite là-haut

4) argamasse

5) ledoyen

5) kiosque

Barrières horaires :

point de vue Dimitile 10h15 pointage

Gite la haut (ex gite Emile) 11h45 pointage

Argamasse 13h00 pointage

Arrivée 15H15 pointage

Remise des récompenses challenge 20 décembre 11h30 place de la liberté

Remise des récompenses de la course trans-dimitile 12h30 place de la liberté

Notice de sécurité

Le dispositif de sécurité mis en place pour les manifestations sportives « La Trans-Dimitile et la Rando-Loisirs» qui auront lieu le dimanche 05 décembre 2021, est le suivant : Deux médecins (Docteur Jean MONGET tél : 0692 69 68 25 – Docteur Thomas SEMINUR tél : 0692 80 71 58)

Deux ambulances (Ambulance des 400 PATEL) PATEL Asaad /MAILLOT Sylviane 0692 23 62 21 – PATEL Reshad /BIGOT Evelyne

Une assurance (Responsabilité Civile MAIF)

Des signaleurs portant un gilet de sécurité routière et ayant la liste du PC Course.

La Police Municipale

Gendarmerie de l’Entre-Deux.

La mise en place des barrières de sécurité

Un courrier a été envoyé pour les secours (SDIS Entre-Deux), afin de les informer de l’existence de cette course.







































Financeurs et partenaires



Cette course est co organisée par la DSA (Dimitile sport action) et la commune de l’Entre Deux et a fait l’objet d’une convention de partenariat entre les parties.

La commune apporte un soutien logistique tant en termes de mise à disposition de matériel que de moyen humain.

Cette course peut se dérouler grâce au soutien financier de la commune de l’Entre Deux d’une part et du conseil départemental dans le cadre du challenge 20 décembre d’autre part

Un grand merci aux sponsors qui soutiennent cette course.

Saint Roland - trail sport-optik la kaz - l’Entre-Deusienne- cilam- edena- établissement yong –caprisun- Kalim peinture et tous ceux qui viendront s’ajouter…













