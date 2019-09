La Tournée des aidants passe par la rue Jacquot

S’évader quelques heures le temps d’un moment de détente. Il s’agit du principal objectif de la manifestation dédiée aux aidants familiaux, organisée ce mercredi 11 septembre 2019 au Case de la rue Jacquot.



Une opération pilotée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Paul et le groupe Caisses Réunionnaises complémentaires (CRC) dans le cadre de la Tournée des aidants.



Plusieurs dizaines de personnes effectuaient le déplacement à la Rue Jacquot. Elles bénéficiaient d’ateliers massage, de bien-être, de luminothérapie et pratiquaient des dépistages auditifs. Une séance de zumba se tenait également.



Ces aidants s’informaient aussi dans des espaces spécialement aménagés. Ils échangeaient gratuitement avec des professionnels.



Espace de convivialité

Cette journée constitue l’occasion pour les aidants de s’informer sur leurs droits et les aides auxquelles ils peuvent prétendre.



Le CCAS travaille en partenariat avec le groupe CRC (CRR AGIRC-ARRCO) depuis 2016. Des ateliers Rond’2’ker -un espace d’échange et de convivialité initié par le groupe CRC- sont proposés aux aidants familiaux. Les aidés peuvent également participer à des ateliers bien-être.



Ces séances sont encadrées par un psychologue et un travailleur social du CCAS. Avec 12 personnes maximum accueillies à chaque fois. Le groupe CRC organise chaque année la Tournée des aidants.



Pour rappel, un aidant familial vient en aide à un parent ou un ami en perte d’autonomie, partage sa vie avec un conjoint malade. Consacre du temps à un membre de sa famille, affecté par des problèmes de santé.