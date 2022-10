La Technopole rejoint le KUB.

Depuis le 5 juillet, le siège de la Technopole de La Réunion est au KUB !



Association née en 2001 de la volonté des institutions publiques, des acteurs de la recherche et la formation et du monde de l’entreprise, la Technopole est un accélérateur et activateur de projets innovants.



Animations et mise en réseau des acteurs, accompagnement de projets, promotion de l’innovation…la Technopole de La Réunion évolue maintenant dans un environnement idéal au sein du KUB, à proximité immédiate des autres acteurs de l’innovation !