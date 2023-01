A la Une . La Tamponnaise s’incline face à la réserve du PSG en amical

Afin de préparer le match de Coupe de France face au RC Pays de Grasse samedi prochain, la Tamponnaise a affronté la réserve du PSG hier soir. Les hommes de Jean-Pierre Bade se sont inclinés 2 à 1. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 13:08

Après Clairefontaine, les joueurs de la Tamponnaise ont pu découvrir un nouveau lieu mythique du football français en se rendant au Camp des loges, le centre d’entraînement du PSG. Dans un froid glacial, Jean-Michel Fontaine et ses coéquipiers avaient rendez-vous avec la réserve du PSG (National 3) pour un match amical afin de préparer le 32e de final de la Coupe de France face au RC Pays de Grasse.



Après avoir ouvert le score à la 35e minute sur un but de Pape Sarr, les Tamponnais se sont inclinés en encaissant deux buts en fin de match. Pour Jean-Pierre Bade, l’objectif était avant tout de mettre ses joueurs en jambe en faisant jouer l’ensemble de l’effectif et surtout d'éviter les blessures.



Samedi, la partie sera beaucoup plus engagée face à une équipe évoluant au niveau supérieur. Les conditions météo ne s’annoncent guère plus favorables avec une température prévue de 14 degrés et un léger risque de pluie.



