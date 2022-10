A la Une . La Tamponnaise remporte la Coupe régionale de France face à la Saint-Pierroise

La Coupe régionale de France 2022 revient aux footballeurs de la Tamponnaise. Le match s'est achevé sur un score nul et vierge. C'est donc aux tirs au but que la décision s'est jouée devant les supporters des deux camps au stade Volnay de Saint-Pierre. Le club du Tampon aura l’occasion de recevoir le club métropolitain du FCM Aubervilliers lors du 8ème tour de la Coupe de France qui arrive rapidement. Le match aura lieu le week-end des 19-20 novembre. Toute La Réunion sera derrière le club sudiste qui représentera l'île face à Aubervilliers, un club qui évolue en Nationale 3. Par LG - Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 à 18:03

La Tamponnaise menée par le coach Jean Pierre Bade soulève la Coupe régionale de France. La coupe a trouvé son vainqueur au bout d'une séance de tirs au but (5 à 4) qui s'est jouée immédiatement après le temps réglementaire, donc sans prolongations.



Le club de la ville du Tampon succède au palmarès au Saint-Denis FC.



La Tamponnaise avait perdu en finale en 2017 et 2018 et il s'agit donc de son premier trophée depuis la fin de l'ère de l'USST. En 2011, l'USS Tamponnaise signait sa dernière victoire dans cette compétition (1 - 0) face à la même JS Saint-Pierroise.



Aubervilliers a la nou la !



De son côté, la JSSP ne réalisera pas le doublé Coupe de La Réunion - Coupe régionale de France cette année. La Jeunesse Sportive Saint-Pierroise reste néanmoins le club le plus titré de cette épreuve avec 7 consécrations.



Avec ce ticket comptant pour le 7ème tour de la Coupe de France, la Tamponnaise s'offre le droit d'affronter un club de l'Hexagone dans trois semaines au prochain tour.



Le club local recevra le FCM Aubervilliers, pensionnaire de Nationale 3, qui attendait son adversaire depuis hier soir puisqu'il a remporté sa rencontre face à Quevilly ce samedi, également aux tirs au but (4 à 3), après un score de 1 à 1 à l'issue du temps réglementaire.