La Tamponnaise Urban Trail de retour ce dimanche

Enfin la revoilà, la Tamponnaise Urban Trail!!



un événement incroyable pour tous les amateurs de course à pied. 🏃‍♂🏃‍♀🏃‍♂🏃‍♀







Le départ pour cette 4ème édition sera donné sur le parvis de la mairie, le :



dimanche 4 juin à 8h00











Le parcours du Trail est conçu pour t'offrir une expérience unique.



Deux options disponibles - une distance plus courte de 7,5 km et une autre plus longue de 15 km - afin que chacun puisse choisir selon ses capacités et son niveau d'entraînement.







Que tu sois débutant ou coureur expérimenté, nous te garantissons des moments inoubliables sur ce parcours urbain qui traverse certains des endroits emblématiques et atypique de la ville du Tampon.











Pour participer à cet événement exceptionnel, clic ici --> https://bit.ly/43rRa2l