Communiqué La Tablée des Chefs organise la 9ème édition des Cuisines Solidaires - La Relève

Par N.P - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 15:32





Sous le marrainage de Kelly Rangama, cheffe étoilée, la Tablée des Chefs organise la 9ème édition des Cuisines Solidaires - La Relève du 14 au 25 mars 2022. Plus de 10.000 repas pour l’aide alimentaire seront préparés par un millier d’étudiants en cuisine.



Cet événement annuel est soutenu par les hauts patronages des Ministères de L’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture et de l'Alimentation, et des Solidarités et de la Santé.



Chefs et jeunes étudiants engagés contre la faim en France et dans le département de La Réunion



Depuis 9 ans, La Tablée des Chefs, association regroupant des chefs et des professionnels de la cuisine, lutte contre l’insécurité alimentaire, pour l’éducation culinaire des générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels du secteur.



La première édition Outre-Mer aura lieu le mercredi 06 avril de 16h30 à 18h30 à La Grotte des Premiers Français à Saint-Paul. La Croix-Rouge Réunion participera à cette initiative. Elle proposera aux familles en difficultés de bénéficier de cette opération. Le tout dans un esprit de solidarité et de partage.



Les étudiants de BTS du lycée hôtelier la Renaissance de Plateau-Caillou, produiront une centaine de repas et les distribueront à des personnes dans le besoin.



Quelques animations seront mises en place sur le site avant de créer des échanges, du lien social simplement.



LE MENU PROPOSÉ SERA LE SUIVANT : Réalisation de cocktail sans alcool, cuisson d’amuse-bouche créole, saute de poulet aux épices et lait de coco / crumble coco banane



Les plats et boissons seront produits par les étudiants et qui proposeront quelques surprises aux invités.



