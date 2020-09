Société La TNT va diffuser les chaînes de France Télévisions en HD

Le Groupe France Télévisions annonce le basculement en Haute Définition de ses chaînes sur la TNT en outre-mer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 12 Septembre 2020 à 09:39 | Lu 2104 fois

Depuis le 8 septembre 2020 en Outre-mer, les chaînes* du Réseau La 1ère de France Télévisions passent en Haute Définition (HD) sur la TNT.

C'est l'un des engagements pris par France Télévisions dans le cadre du Pacte pour la visibilité des Outre-mer.



Seront désormais en qualité Haute Définition sur la TNT :



.Guadeloupe la 1ère

.Guyane la 1ère

.Martinique la 1ère

.Mayotte la 1ère

.Réunion la 1ère

.Saint-Pierre et Miquelon la 1ère



Cette innovation, permet au grand public d'avoir une meilleure qualité d'image.



Aucune manipulation technique n'est nécessaire pour les téléspectateurs, le téléviseur s'adaptant au nouveau codage automatiquement.



