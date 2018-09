A la Une ... La TNT change de fréquences à La Réunion Dans la nuit de lundi 24 à mardi 25 septembre 2018, les techniciens de TDF interviendront sur les 2 sites de son réseau principal à La Réunion à l’occasion du plan de réaménagement des fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT). Durant cette opération, 4 techniciens seront mobilisés.





La zone concernée par cette nouvelle phase de réaménagement couvre plus de 230 000 habitants dans la quasi-totalité des communes de l’île (voir la carte).



Les principales plaques de diffusion se situent autour des communes du Port, de Saint-Benoît ainsi que du sommet du Piton Textor.

Dès mardi, les foyers des zones géographiques concernées devront procéder à une recherche automatique des chaînes pour continuer à recevoir l’ensemble des chaînes de la TNT.



Une opération de précision et d’expertise



Les caractéristiques de cette île montagneuse rendent l’opération délicate. Les interventions requièrent un savoir-faire et une précision d’expert. Les techniciens de TDF sont mobilisés en amont et le jour J pour rétablir au plus vite la diffusion de la télévision numérique terrestre en vue d’assurer la continuité du service.



Une cellule de supervision est mise en place afin de piloter au plus près l’ensemble du dispositif sur les 9 sites TDF concernés.



Les opérations se dérouleront en deux temps : Sur les 2 sites du réseau principal de TDF, les interventions auront lieu dans la nuit de lundi à mardi, entre 23h00 et 6h00 du matin (heure métropolitaine), pour permettre au plus grand nombre de téléspectateurs de retrouver leurs chaînes TNT dès le mardi matin ;



Sur les 7 autres sites du réseau complémentaire, elles se poursuivront jusqu’au jeudi 27 septembre 2018. Pour rappel, la plateforme TNT reste le premier mode de réception de la télévision en France, avec une couverture de 97% de la population et 68 % de foyers qui l’utilisent (enquête IFOP – mai 2018).La zone concernée par cette nouvelle phase de réaménagement couvre plus de 230 000 habitants dans la quasi-totalité des communes de l’île (voir la carte).Les principales plaques de diffusion se situent autour des communes du Port, de Saint-Benoît ainsi que du sommet du Piton Textor.Dès mardi, les foyers des zones géographiques concernées devront procéder à une recherche automatique des chaînes pour continuer à recevoir l’ensemble des chaînes de la TNT.Les caractéristiques de cette île montagneuse rendent l’opération délicate. Les interventions requièrent un savoir-faire et une précision d’expert. Les techniciens de TDF sont mobilisés en amont et le jour J pour rétablir au plus vite la diffusion de la télévision numérique terrestre en vue d’assurer la continuité du service.Une cellule de supervision est mise en place afin de piloter au plus près l’ensemble du dispositif sur les 9 sites TDF concernés.Les opérations se dérouleront en deux temps :

Les interventions concerneront principalement des changements de cellule de multiplexage et des modifications de la configuration d’émission. À cette occasion, TDF procédera à la modification de 9 fréquences.



De nouvelles fréquences pour les opérateurs mobiles



Le réaménagement des fréquences de la TNT, débuté en octobre 2017, entame une nouvelle phase, la première se déroulant en dehors de la métropole. Les 3 400 fréquences de la TNT sont progressivement réaménagées pour permettre le transfert de la bande 700 MHz, en vue de rendre disponibles de nouvelles fréquences aux opérateurs et ainsi apporter une meilleure couverture mobile sur le territoire. Quinze phases de réaménagement s’échelonnent ainsi jusqu’en juin 2019.

La Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur, une partie de l’Occitanie, l’ouest des Pays de la Loire, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont déjà connu les réaménagements de la TNT ; de même que l’Île-de-France, en avril 2016, au moment du passage à la TNT Haute définition. À chaque phase, les interventions se sont déroulées avec succès. Ce transfert de fréquences a permis aux opérateurs mobiles d’y déployer leurs réseaux 4G en bande 700 MHz.



TDF est présent dans 8 territoires d’Outre-mer, avec 264 stations de diffusion audiovisuelle, permettant de desservir 2,65 millions d’habitants sur près de 120 000 km2. Ces points de présence diffusent 218 fréquences TNT pour la télévision et 360 fréquences FM pour la radio.



TDF déploie et exploite également des réseaux et infrastructures de télécommunications pour les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, et accompagne les collectivités locales dans l’aménagement de leur territoire. N.P Lu 288 fois





Dans la même rubrique : < > Madagascar: La fille d'un hôtelier français assassiné interpelle Emmanuel Macron Le baobab des Camélias en lice pour devenir l'Arbre de l’année