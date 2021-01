La Suisse impose une quarantaine aux voyageurs arrivant du sud de la France

Dix jours obligatoires d'isolement suivis d'un test négatif. La Suisse durcit les conditions d'entrée sur son territoire. Le pays va imposer une quarantaine à partir de février aux personnes arrivant de la région française de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca).



Au total, cinq régions des pays voisins de la Suisse et dix pays ont été rajoutés sur la liste actualisée publiée par l'Office fédéral de la santé publique ce mercredi 20 janvier. Parmi les nouveaux pays ajoutés figurent l'Espagne, Chypre, le Liban ou encore Monaco.



Ces régions ou ces pays entrent sur cette liste en raison du taux d’incidence de contamination au Covid trop élevé sur leur territoire et sur une période de quatorze jours.



Le non respect de cette quarantaine et du test peut entraîner une amende allant jusqu'à 10.000 francs suisses, soit 9284 euros.