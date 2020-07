A la Une ... La Station Spatiale Internationale capture son passage au-dessus de notre île

On ne se lasse pas de ces images spectaculaires, qui nous offrent une vue inouïe sur notre planète depuis l’espace. La Station Spatiale Internationale (ISS) a de nouveau capturé notre confetti perdu dans l’Océan Indien lors de son dernier passage dans le ciel réunionnais. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 10:05 | Lu 614 fois

En premier plan, la bras robotique "CANADARM 2", une prouesse technologique qui permet de déplacer les modules externes de la Station Spatiale Internationale.



Derrière, l’immensité de l’océan indigo, tacheté de nuages blanc, encercle un bout de terre aux nombreux sommets montagneux.



La Réunion prend la pose sous l’objectif de l’ISS, qui passait alors 400 km plus haut dans le ciel. Une nouvelle photo de notre île, prise depuis l’espace, et publiée par la page Facebook ISS83.







Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité