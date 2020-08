La Spl Horizon Réunion nommée aux "Trophées des Epl" 2020 grâce au projet du Quartier Durable de Bois d’Olives

S’inscrire dans le projet « Villes et Territoires Durables



La Spl Horizon Réunion accompagne la commune de Saint Pierre et la CIVIS dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA) «Villes et Territoires Durables » pour le quartier de Bois d’Olives.



Ainsi la commune a défini un programme d’action en 5 leviers, dont un levier maîtrise de l’énergie, qui revêt un caractère important et est mené notamment à travers la mise en place d’un « pack » de rénovation énergétique et thermique de 50 logements :



- Rénovation énergétique et thermique des logements (isolation, brasseurs d’air...)

- Remplacement des principaux équipements énergivores au sein des logements (électroménager, éclairage...)

- Effacement de la consommation de base en journée par des kits de production photovoltaïque en autoconsommation pure,

- Remplacement des systèmes d’eau chaude sanitaire consommateurs par du solaire ou équipement des ménages non pourvus d’eau chaude sanitaire par de l’eau chaude solaire.



Des économies d’énergie et sur la facture pour les familles



Les résultats sont déjà visibles. Des diagnostics énergétiques ont été réalisés auprès de 90 familles, assortie du remplacement des éclairages, et en accord avec le projet Village Solaire, les 90 familles ont bénéficié de l’installation de leur chauffe-eau solaire. Ainsi, les économies d’énergie déjà générées sont en moyenne de 1 800 kWh par an et par famille (soit environ 250€ par an et par foyer).