La Soucoupe volante prépare son come-back

Le nouveau gérant est le neveu de Madame Philippe Payet, celle qui avait construit la salle d’animation le "Parasol d’Hortensia" en 1959. Bruno Dijoux, truelle à la main, n’est pas peu fier. Il compte redonner à la boîte de jour, ouverte le dimanche après-midi, "un nouveau standing", mais entend aussi garder un certain cachet "populaire".



Via sa société "Sovodi", Bruno Dijoux joue à fond la carte de l’histoire des lieux. Le 31 juillet 1968, Lucé Fontaine assure avoir vu une soucoupe volante atterrir non loin du restaurant et avoir assisté à une rencontre du troisième type*. Le nom colle depuis à la peau de l’établissement. L’ambiance distillée est chaude, parfois électrique durant ces après-midis dominicaux et contrastait avec la fraîcheur des hauts. 51 ans plus tard, on reste dans la science-fiction. La salle rétro avec orchestre cuivre devient la "zone 51" et celle pour les plus jeunes la "salle Avatar".