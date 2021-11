Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Sominn Kréol - Lycée Léon Lepervanche La Région Réunion met en lèr la Sominn Kreol pour sa 3ème édition jusqu’au 31 octobre. Frédérik MAYO, Vice-Président de la Région Réunion, était ce jeudi 28 octobre au lycée Léon Lepervanche au Port en présence de Chantal GAWRONSKI, Proviseure du lycée, Sandrine INGREMEAU, représentante de la Rectrice, Annick LE TOULLEC, 1ère adjointe à la Mairie du Port et Karine LÉBON, Députée.





Accueillie sous le rythme du Maloya par les élèves du lycée, la délégation a pu visiter les différents ateliers proposés par l’établissement :

Atelier Fonkezer : M.Kristof LANGROMME

Atelier découverte fruits et légumes lontan avec Association Coordination SOMEN CREOLE

Atelier généalogie avec Dominique THIONVILLE

Atelier Ronn Kozé avec Dominique CARRERE

Atelier découverte et initiation aux instruments de musique traditionnels avec Jean- Luc ROBERT

Atelier de pratique musicale aux instruments traditionnels avec Bruno ESCYLE et Pael GIGANT



" Nou lé kreol, nou doi valoriz nout lidentité. "

Karine LEBON, Députée de La Réunion



" Sé inn lévidens pou nou la Rézion akonpan a zot zordi.

La Sominn Kreol i doi dir tout lané. Nout lidentité, nout kiltir lé pa solman dann inn roulèr, inn kayamb, li lé dann nou mèm.

Lo zarlor nout kreolité lé pa solman matériel, li lé sirtou komen nou viv en larmoni èk sat nou lé. Lo sominn i permet a nou fokaliz a nou si tout sat i fé a nou bann kreol en lér é fiér zot mélanzé ! "

Crée en 2019, la Sominn Kreol met en avant le patrimoine culturel historique et identitaire de La Réunion. Durant ces quelques jours, l'objectif est de mettre en lumière la culture réunionnaise à travers toutes ces facettes : musique, littérature, gastronomie, danse traditionnelle, langue et art. Pour cette édition, l'accent est mis sur la valorisation de la langue créole qui façonne l'identité réunionnaise.





