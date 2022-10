La Somèn kréol la fin’ arivé dann SinPol

Toute cette manifestation emblématique du vivre ensemble réunionnais i fé réyon’ nout’ kréolité, nout’ kosé ek nout’ kiltir mélanzé. Car ce sont autant de valeurs constitutives de ce que représente le Saint-Paul et La Réunion d’aujourd’hui.C’est dans une logique de transmission et de valorisation de l’identité culturelle réunionnaise que la Municipalité associe toutes les générations du territoire durant la Somèn Kréol à travers un programme ambitieux, riche et diversifié. Découvrez le programme du 25 au 30 octobre 2022.Cette fierté de notre identité créole : il faut la défendre, partou, toultan. C’est le sens de l’action culturelle déployée dans les Bassins de vie de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, Ville première de La Réunion.