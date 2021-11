La Somèn Kréol continue !

Dans le cadre de la Somèn Kréol, la Ville de Saint Paul organise en étroite collaboration avec le Centre communale d’action sociale, l’association périscolaire “Caz à Marmailles” et les associations de clubs de personnes âgées “Vive la Joie et Soleil”, une “Journée de Rencontre intergénérationnelle” à la salle Joseph-GROSSET et à l’école Yves-PAULA de Bois-de-Nèfles le mercredi 3 novembre 2021, de 9 à à 16 heures.