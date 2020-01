La Shoah oubliée

Nous commémorons, en ces jours, le 75ème anniversaire de la libération d'Auschwitz - Birkenau.



Auschwitz, c'est l'horreur oubliée.



Aujourd'hui, nous nous remémorons l'Holocauste . L'Histoire est ressuscitée, enfin !



Commémoration à quelle fin ? Je n'ose me prononcer .Cette Histoire occultée resurgit d'un seul coup, pourquoi ?



Bien sûr, je suis POUR la culture du souvenir de ce moment horrible, où des millions d'êtres humains majoritairement juifs, ont été exterminés pour privilégier la race aryenne, entre autres ! Et La France, en cette période d'occupation, a été complice ! Remember !

Cette face sombre de notre histoire et de ses tabous, a été minimisée à l'Ecole. Certes , la Shoah a été prévue et évoquée (j'évite le mot enseignée) dans les programmes, à l'école primaire, et en collège, avec quel conscientisation ?



Peut-on distinguer de nos jours, la mémoire scolaire de la mémoire collective? Je réponds : NON ! Un sondage récent, montre que les moins de 38 ans ne connaissent même pas le mot Shoah !



Aujourd'hui, le culte du nazisme, et la profanation des cimetières juifs reviennent en force. les croix gammées fleurissent. Le nazisme n'est pas mort, il était en sommeil et resurgit parce que nous l'avons sous estimé. L'éducation parentale dans le culte de la mémoire, et l'Education Nationale, dans sa programmation partisane, portent la responsabilité de cette mise à " l'index".