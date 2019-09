La Semaine de la mobilité se déplace à l’Hermitage

La journée dédiée aux marmailles saint-paulois inscrits en primaire, se déroule en effet le vendredi 20 septembre.



Le week-end se prête, lui, davantage à une sortie familiale. L’opération vise également à sensibiliser le public à différents thèmes en lien avec la mer, la préservation de la biodiversité. Sans oublier la nécessaire question du développement durable.



Des ateliers consacrés à ces thématiques auront lieu avec les prestataires et les partenaires associés à ce week-end mobilité.

Attention, les places sont limitées pour participer à la marche aquatique, au yoga, au gym pilate. Il faut donc réserver. Vous pouvez obtenir plus d’informations au 02 62 34 49 28.



Et les plus gourmands peuvent se réjouir. L’accueil du public se fera avec du riz chauffé. Des dégustations de gâteaux péi auront d’ailleurs lieu.



N’hésitez plus : direction l’Hermitage