C’est reparti pour Semaine Européenne de la Mobilité (SEM) !



Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, elle a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.



Pour cette édition 2018, elle met l’accent sur la multimodalité avec le thème « Mix and Move ».



Découvrez le programme que nous vous proposons dans l’Ouest en cliquant ici.