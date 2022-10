La Semaine Bleue se poursuit ce mardi 4 octobre à L’Hermitage-les-Bains

Yoga, réflexologie, coiffure, esthétique, massage Taï-chi, sophrologie, sensibilisation, prévention et dépistage de maladies sexuellement transmissibles… Les Gramounes du bassin de vie de l’Hermitage-les-Bains ont profité pleinement des ateliers délivrés dans le cadre de la Semaine Bleue ce mardi 4 octobre. De 9h à 15h, en présence de l’élue Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, déléguée à la politique Sénior, les gramounes ont passé un moment inoubliable sous le soleil saint-gillois.



Cette 71ème édition, dédiée aux séniors de notre territoire, mobilise plusieurs acteurs associatifs et institutionnels autour d’un objectif commun : offrir différentes animations et ateliers accessibles aux 60 ans et plus dans les Bassins de vie de la Commune. Ces activités sont destinées à l’ensemble des séniors du territoire, y compris ceux des Résidences de Personnes Âgées et des EHPAD ainsi que les aidés et les aidants familiaux et les personnes âgées isolées.



Infos/réservations: 0262 4576 55 ou 0692 77 74 60