La Semaine Bleue se poursuit à l’Éperon

Nos plus anciens participent aussi à la caravane bleue (yoga, réflexologie, coiffure, esthétique, sophrologie et taï-chi) et à la Karavan Santé de Saint-Paul, labellisée Ville Santé par l’OMS. Cette Semaine Bleue représente le point d’orgue d’une série d’actions développées dans tous les Bassins de vie toute l’année. Les membres de l’association Saint-Paul handi-sports participent aussi à cet événement organisé à Saint-Paul, terre solidaire et inclusive.Cette stratégie menée par la Municipalité contribue à valoriser nos aînés et sa politique sénior accomplie en la matière. Tout l’enjeu est les rendre acteurs de leur quotidien, de leur santé et de leur cadre de vie. Cela favorise leur intégration à la vie de la cité.Cette Semaine Bleue continue. Le programme à découvrir ici