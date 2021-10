Rubrique sponsorisée La Semaine Bleue s’invite à la gare routière de Saint-Paul !

Dans le cadre de la 70ème édition de la Semaine Bleue, qui se déroule du 4 au 13 octobre, des animations se dérouleront le mercredi 13 octobre à la gare routière de Saint-Paul. Les gramounes sont à l’honneur à Saint-Paul avec une programmation qui leur est spécialement dédiée autour du bien-être, des activités physiques adaptées et de la santé. (Photo d’illustration) Par Ville de Saint Paul - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 12:13

Au niveau du quai 70 :



Réflexologie plantaire et crânienne



Au niveau du hall central et du point d’information :



Coiffure

Epilation

Soins du visage

Onglerie



Au niveau du quai 79 :



Atelier d’activités physiques adaptées

Au niveau du quai du réseau Kar’Ouest

Installation du Karavan Santé de la Ville pour le dépistage diabète

Installation d’un stand de l’ARPS

Installation d’un stand pour la Lutte antivectorielle