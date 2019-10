<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La Semaine Bleue pour nout band gramounes Nos gramounes seront à l’honneur lors de la Semaine Bleue qui se déroulera du 7 au 13 octobre 2019 à Saint-Paul. Cette 68ème édition de la Semaine Bleue, actions et animations seront axées sur la thématique de l’environnement, de la santé, du bien-être et de la prévention. Les Mafatais seront également mis à l’honneur lors de cette Semaine Bleue. Porté par le CCAS, cet événement mobilise les associations de la troisième jeunesse -actifs ou en sommeil- réparties sur la commune. Focus sur le programme de cette semaine qui met nos aînés au coeur des animations.



“Pour une société plus respectueuse de la planète : agissons ensemble”, telle est la thématique choisie cette année pour cette 68ème édition de la Semaine Bleue qui démarre ce lundi 7 octobre. Le coup d’envoi sera donné à l’EHPAD Gabriel Martin au centre-ville de Saint-Paul. Au programme de cette journée d’inauguration : animation musicale et pot de l’amitié. Le lendemain, la journée sera consacrée aux activités artisanales au Repaire du Dodo de Lékol Ékolo à La Saline (derrière le cimetière).

La matinée du jeudi 10 sera, quant à elle, consacrée aux ateliers de prévention, santé et bien-être. Au menu : nutrition, massage, réflexologie plantaire, forme mobilité, conférences, socio esthétique, informations/conseils (CRC, EDF, CCAS, CGSS…). L’après-midi sera musicale avec un orchestre à la salle polyvalente de Barrage.



Rencontre avec des Mafatais



Nouveauté cette année, 44 gramounes de Mafate (des îlets de Saint-Paul) prendront part à la fête et rencontreront les adhérents du club les Orangers du village de Sans Souci. Ils partageront ensemble le pot de l’amitié et feront escale chez Uranie Drulé, une adhérente du club des Orangers et originaire de Mafate, pour un moment de retrouvailles avec les familles des habitants du cirque. Cette « rencontre de ceux qui sont restés et de ceux qui sont partis » organisée par le CCAS de la Ville de Saint-Paul et l’association Mafate Ensemble a pour but de rompre l’isolement des seniors, géographique et social, et de pouvoir permettre aux gramounes de Mafate de retrouver leurs proches. Ce projet est financé par le Département de La Réunion à travers la conférence des financeurs.



Parce que le lien inter-générationnel doit être préservé, pour que le vécu et le savoir de nos anciens se transmettent, la Semaine Bleue rassemblera 28 associations de personnes âgées et des organismes tels que Cyberun, UDCCAS, l’OTI, le Département et l’Ehpad Gabriel Martin.



Le weekend sera chargé pour nos séniors : excursion avec le Grand Bleu, apéro et animation musicale… En somme, une multitude d’activités dédiées à nos aïeux. Le 13 octobre à la Maison pour tous de Carrosse, un Grand Bal des Séniors avec orchestre clôtura cette semaine de festivités consacrées à nos gramounes.





Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Plongez au coeur de la Petite-France Participez aux activités du relais d’assistants maternels itinérant