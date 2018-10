La Semaine Bleue démarre par l’Ehpad de La Saline-les-Bains

Moment riche et privilégié fait de partage, d’échange et d’amitié rassemblant la communauté, la Semaine Bleue est une initiative visant à informer et sensibiliser l’opinion à la contribution des personnes âgées et/ou les retraités au sein de la société, mais aussi aux problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.



Autour du thème « Pour une société respectueuse de la planète : Ensemble agissons », un programme copieux a été concocté cette année encore par les équipes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Paul. Ainsi, outre les dégustations de mets lontan, les ateliers de fabrication d’objets à base de tressage de feuilles de coco, ou encore les expositions d’objets artisanaux… des ateliers seront mis en place autour de l’économie de l’eau et de l’énergie, de la protection des oiseaux…



Sans oublier le grand rassemblement final programmé le 21 octobre au niveau du parking du CCAS.