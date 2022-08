A la Une .. La Seine en deuil : Euthanasie du béluga pendant son déplacement vers Ouistreham

Le cétacé qui était très affaibli a été euthanasié ce mercredi alors qu’il était transporté vers le port normand. Par Nelça Koé - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 08:25

L’on apprend la mort du cétacé de 800 kilogrammes via le communiqué de la préfecture du Calvados sur Twitter. “Malgré une opération inédite de sauvetage du #beluga, nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du cétacé”, annonce le préfet.



Ollivet Courtois Florence, vétérinaire au SDIS a fait un point concernant l’état d’urgence du cétacé avant la décision de l’euthanasier. “L’animal était en anoxie (une diminution de la quantité d’oxygène) et ventilait insuffisamment. La souffrance étant évidente pour l’animal”; indique t-elle.





La décision d’euthanasier le mammifère marin a été prise de façon “collégiale” a ajouté Guillaume Lericolais, sous-préfet du Calvados. Pompiers, soigneurs, bénévoles, sympathisants, et la sous-préfète de l'Eure ont donc pris l’épineuse décision de mettre fin au jour du béluga malgré toute leur volonté de le sauver.



L’ONG des défenses des océans, Sea Shepherd, a réagi sur Twitter à ce sujet : “Nous sommes effondrés de cette issue tragique que nous savions fort probable mais nous remercions infiniment tous ceux qui ont œuvré à cette mobilisation sans précédent”.