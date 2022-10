A la Une . La Section aérienne de gendarmerie de La Réunion fête ses 60 ans

La Section aérienne de gendarmerie de La Réunion a célébré ses 60 ans d'existence en présence du préfet de La Réunion ce mardi. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 10:38



La Section aérienne de gendarmerie fêtait ce mardi ses 60 ans. La SAG a réalisé plus de 26.586 heures de vol et 23.966 missions. Plus de 19.326 personnes ont été assistées.

La Réunion avait un Alouette II de 1962 à 1968 puis un deuxième Alouette II jusqu'à 1971. L'Alouette III est arrivé à La Réunion dans la même année. Mais La Réunion revient à un seul appareil à partir de 1973 avant l'arrivée de deux hélicoptères de l'Armée de l'Air à La Réunion. Un Lama est confié à la SA jusqu'en 1981 avant le retour de l'Alouette III jusqu'à 2008. L'EC145 est depuis installé à La Réunion ainsi que l'Ecureuil.