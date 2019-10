‘’La Savane : le rêve de sa nature entre vos mains’’, participez aux ateliers créatifs à la Maison Serveaux !

Les mercredis 16 et 23 octobre et les samedis 12 et 19 octobre de 14h à 16h, venez assister aux ateliers créatifs “La Savane : le rêve de sa nature entre vos mains”. Ces ateliers, qui se déroulent à la Maison Serveaux, sont ouverts à toute la famille -les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte- et sont limités à 12 personnes maximum.



Animés par l’artiste Coline Gagneret, ces ateliers allient philosophie écologique et art, en invitant chacun à créer un capteur de rêve à partir d’éléments naturels trouvés dans la Savane.



Par ailleurs, vous réaliserez une oeuvre collective qui sera exposée à la maison Serveaux. À vous de jouer !