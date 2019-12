La Saline-les-Bains: Un kayakiste porté disparu depuis jeudi

Un kayakiste est porté disparu depuis jeudi, rapporte la presse écrite. Habitué des balades en mer, le septuagénaire a pris le départ dans le lagon de la Saline-les-Bains dans l'après-midi, et n'a depuis pas donné signe de vie. Ne le voyant pas revenir, son épouse a donné l'alerte le jour même.



Pour l'heure, seul son kayak a été retrouvé, à Trou d'eau, précisent les journaux. Les recherches effectuées par les pompiers et la gendarmerie, en mer, sur terre et même depuis les airs sont restées vaines. Elles devraient reprendre ce samedi.