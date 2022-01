Rubrique sponsorisée La Saline accueille le Vaccinobus

Le Vaccinobus effectuera un arrêt le lundi 24 janvier 2022 sur la Place du marché forain de la Saline, dans les hauts, de 8h30 à 18 heures. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 10:17

Il s’agit d’un rendez-vous organisé par l’Agence régionale de Santé La Réunion (ARS), en partenariat avec la Ville de Saint-Paul. Le public pourra venir se faire vacciner sans rendez-vous.

L’ARS continue en collaboration avec les communes et ses partenaires de proposer ces opérations de proximité. Le but : faciliter l’accès au vaccin aux personnes les plus éloignées des centres de vaccination.

La Saline accueille le Vaccinobus Comment se faire vacciner ? Les personnes concernées :

Toute personne à partir de 12 ans

La vaccination des mineurs (12-15 ans) se fait sur autorisation parentale avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Elle n’est pas recommandée aux adolescents ayant développé un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) à la suite d’une infection par la Covid-19.

Les femmes enceintes dès le début de la grossesse

Documents à fournir

carte vitale ou attestation de droits

carte d’identité

résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

Personne mineure :

autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -15 ans) Télécharger

Elle doit être remplie et signée à l’arrivée dans le centre de vaccination.

Carte vitale des parents ou leur propre carte Par ailleurs, la Ville de Saint-Paul dispose d’un centre de dépistage également accessible à la Saline, à la Maison de Santé. Une structure ouverte, du lundi au vendredi, de 8 heures à 13h30. Il est possible de pratiquer un test PCR ou antigénique effectué par le laboratoire présent sur place.

Pour rappel, depuis le début de la pandémie, la commune se montre pro-active dans la lutte contre la Covid-19. Comme l’illustre le centre de dépistage installé à la mairie annexe de la Saline-les-Bains en août 2020. La commune a également été l’une des premières villes de La Réunion à installer un centre ambulatoire dédié au Coronavirus à la salle polyvalente de l’Étang.

Cette structure a ensuite servi de centre de vaccination pour l’ouest de l’île. Le Centre Hospitalier Ouest Réunion propose également un centre de vaccination à l’ancien hôpital Gabriel-MARTIN.

La Ville de Saint-Paul a aussi organisé plusieurs tests de dépistages grand public en lien avec l’ARS. Sur les marchés forains notamment et dans plusieurs Bassins de vie. Sans oublier les démonstrations des autotests réalisées par l’ARS et la Croix Rouge.