La Saline accueille des dépistages à la Covid-19

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 18:27 | Lu 108 fois

Découvrez les images du dépistage grand public à la Covid-19 organisé ce mercredi 25 novembre 2020, de 8h30 à 12h30 à La Saline, dans les hauts, sur la place du marché forain. L’occasion pour plusieurs dizaines de personnes de pratiquer ces tests réalisés par les techniciens d’un laboratoire médical.







Il s’agit de dépistages sans ordonnance. Pour y participer, il faut présenter sa carte vitale, sa pièce d’identité et emmener également son stylo. Le port du masque reste bien entendu obligatoire. Les résultats seront connus dans les 48 heures.



Tansion, Pangar ! Mèt zot mask ! Protégeons-nous les uns les autres !



Saint-Paul reste solidaire dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. La population est invitée à observer la plus grande vigilance.



Adoptons les bons réflexes :

- Restons vigilants

- Appliquons les gestes et les mesures barrières pour stopper la progression de la pandémie

- Lavons-nous les mains régulièrement et évitons les poignées de mains et les embrassades

- Respectons une distance d’au moins 1 mètre avec les autres

- Toussons ou éternuons dans notre coude

- Utilisons un mouchoir à usage unique que nous jetons à la poubelle

- Contactons notre médecin traitant en cas d’apparition du moindre symptôme (fièvre, toux, courbatures, perte du goût et de l’odorat…)

Pour rappel , l'Agence Régionale de Santé La Réunion et la Ville de Saint-Paul pilotent cette campagne de tests. Le second dépistage de ce type se déroulera ce vendredi 27 novembre, au marché forain du front de mer, à Saint-Paul, de 8h30 à 12h30.



