La Saline : Un restaurant braqué par des individus armés

Ce samedi vers 22 heures, l'établissement le Vert Tu Oses a été la cible d'une attaque à main armée. Trois individus cagoulés et gantés ont fait main basse sur la recette de la soirée après avoir pointé leurs armes sur des clients et sur un des gérants. Par IS - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 17:17

Les personnes qui étaient encore présentes au sein du restaurant-bar situé rue Antoine de Bertin à La Saline-les-Bains ce samedi soir en fin de soirée sont encore choquées par ce qu'elles ont vécu.



Vers 22 heures, trois individus tous cagoulés et gantés ont fait irruption dans l'établissement. L'un portait un pistolet et un autre un sabre. L'arme à feu a été pointée sur le gérant du bar et sur plusieurs clients installés qui buvaient un verre.

"L'action a été très rapide, environ une trentaine de secondes" témoigne Mathieu Roubion, un des responsables du Vert Tu Oses. Celui-ci raconte qu'il n'en menait pas large et qu'il a obtempéré. Les voleurs à main armée ont dérobé le fond de caisse soit plus de trois cents euros.



Le trio a ensuite disparu. Mais il y a de fortes probabilités que leur passage ait été immortalisé sur les caméras vidéos du magasin. Une enquête confiée à la gendarmerie de St-Paul a été ouverte. Les malfrats sont activement recherchés.