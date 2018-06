La Saline : Ouverture de la Maison de projets Sidr

La Maison de Projets Sidr de la Saline a été inaugurée ce vendredi 15 juin 2018 en présence d’André Yché, président du Directoire du groupe CDC habitat actionnaire principal de SIDR. Lieu d’échange entre l’aménageur, la population et la Ville, la Maison de projets tient compte de l’évolution de l’aménagement de la Saline tant au niveau de la construction de logements, des équipements commerciaux et les aspects sociaux (réponses apportées en cas de demande et d’offres d’emplois dans le cadre de cette opération).



Ces projets qui s’étirent sur 70 hectares autour du bourg de La Saline (environ 18 000 habitants), ont été présentés au président du Directoire du groupe CDC habitat lors d’une visite sur le quartier. Ils concernent la réalisation de près 1500 logements (dont 800 aidés). Crèches, école élémentaire, salle événementielle, pôle d’échange du TCO, parcours de santé… de nombreux équipements sont également prévus. De même que plus de 3200 m2 de surface de vente commerciale en entrée de ville.