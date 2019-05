La Saline: Le parapentiste n'a pas survécu à ses blessures

Le parapentiste qui a chuté d'une vingtaine de mètres ce samedi dans le secteur de Villèle n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Pris en charge par le CHU Sud, il est décédé la nuit dernière.Pour rappel, pour une raison encore inconnue, le parapentiste n'a pas réussi à rétablir sa voile en vol et a brutalement atterri dans un champ de cannes en contre-bas.A l'arrivée des pompiers et du SMUR, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire et grièvement blessé au niveau du thorax et du bassin. Les secours ont réussi à stabiliser son état avant de l'hélitreuiller et de le transporter au CHU de Saint-Pierre.