La Saline: Coup de couteau sur son voisin

Un homme d’une quarantaine d’années a, hier, été mis en examen et écroué pour violences avec arme.



Mercredi après-midi, il s’en est pris à son voisin à la Saline. Ce dernier a fait irruption chez le mis en cause pour des raisons qui restent à déterminer.



Dans la bagarre sur fond d’alcool, le quadragénaire a sorti un couteau et l’aurait planté dans l’épaule du voisin, rapporte la presse écrite. La victime n’avait toujours pas été entendue hier, hospitalisée à St-Paul.