Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Saline : Bassin de vie en plein développement Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, effectue une visite de terrain à la Saline ce vendredi 26 août 2022. Le premier magistrat échange directement avec les acteurs associatifs, les habitants et les partenaires en charge des Ateliers chantiers d’insertion (ACI).





Le soutien aux associations représente aussi un axe majeur. 4 millions d’euros bénéficieront au tissu associatif en 2022. L’enjeu est de mettre en lumière les talents, les créativités et les savoir-faire des associations saint-pauloises. Se positionner à leurs côtés constitue donc un signe fort afin d’encourager leur développement.



Par ailleurs, le dialogue constructif permet de dégager des pistes pour répondre au mieux à leurs besoins quotidiens. Comme l’illustre la problématique soulevée à propos du CASE de Fonds de Puits actuellement fermé.



L’Adjoint au Bassin de vie de la Saline, Dominique VIRAMA-COUTAYE, d’autres élu·es du Conseil Municipal : Julius MÉTANIRE, Antoine Luc FLORESTAN, Guyto BELLON, Julian TAURAN et Denise DELAVANNE et les services municipaux assistent aussi à cette visite.

La Maison pour tous réhabilitée

L’enjeu est aussi de territorialiser l’action municipale pour offrir un meilleur service public dans les Bassins de vie et améliorer le cadre de vie. La rénovation de la Maison pour tous (CASE Eucalyptus) illustre cette volonté forte.



Il s’agit d’un Atelier chantier d’insertion réalisé par l’association 3i (Institut d’insertion par l’innovation). Son équipe de 12 salariés met au norme le bâtiment pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. D’autres travaux rendront les lieux adaptés à l’usage des administrés, des associations et du public, en général.



Cet aménagement s’élève à 341 000 euros dont 100 000 € financés par l’État (financement des salaires des 12 employés). Cette opération vise les 33% d’insertion. Le chantier, lancé en juin, doit s’achever en mai 2023. « Je tiens à vous féliciter car ce CASE est un outil important pour les habitants du quartier et le tissu associatif. Nous livrerons un bel équipement de proximité », lance aux ouvriers du chantier le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN. Une quinzaine d’ACI et des chantiers d’insertions sont prévus en 2022 dans les Bassins de vie. Dans plusieurs domaines (rénovation des équipements de proximité, multimédia-audiovisuel, recyclage, jardins partagés, agriculture biologique et raisonnée, propreté urbaine). Ce projet correspond à l’ambition de la Municipalité en la matière.

Un ACI pour favoriser l’insertion par le sport

Une réunion de travail se déroule ensuite à la mairie annexe avec les représentants de l’association CASE sport loisirs. Cette rencontre permet de valider un projet de création d’un ACI par le sport. Il s’agit d’une initiative inédite à La Réunion.

Des réunions de travail se dérouleront en ce sens avec les services municipaux et cet acteur associatif. CASE sport loisirs propose déjà des activités santé, multisports, fitness et dispose d’une École Multisports de Barrage pour les 3 à 12 ans les mercredis.

Saint-Paul : terre de tournage

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, créé une nouvelle fois l’évènement. Le film « Sweet dreams » représente le premier tournage étranger réalisé à La Réunion, tournée en grande partie à Saint-Paul.



L’usine de Vue Belle sert de décor au film dirigé par la réalisatrice bosnienne, Ena SENDIJAREVIĆ. Le Maire échange avec elle sur la riche histoire de ce site historique. Cette œuvre vise une sélection au prochain festival de Cannes. TikTak Production assure la production exécutive du film. La sortie en salle reste envisagée en 2023 dans plusieurs pays.



Grande Fontaine a aussi servi de décor à ce film prestigieux d’un budget de 3,8 millions dont 1 million d’euro dépensé dans l’économie locale. 80% du matériel loué pour ce film vient de La Réunion. 94 billets d’avions ont été réservés. Des voitures ont été louées tout comme des nuitées d’hôtels pour les équipes de ce long métrage.



Accueillir un tel événement sur la commune contribue au rayonnement du territoire. Cela engendre également des retombées économiques pour la Ville de Saint-Paul. Ce tournage participe aussi à la dynamisation du Bassin de vie de la Saline, actuellement en plein développement.

Un rencontre fructueuse avec l’association Met ensemb

Un réunion se tient avec l’une des associations engagée dans la préservation de l’environnement, notamment dans le nettoyage des ravines. La structure participe à l’amélioration du cadre de vie avec l’embellissement du chemin Fond de Puits et des sentiers.

Met ensemble répondra à l’appel a projet environnement 2023 sur le quartier afin de lutter contre l’oisiveté et insérer les habitants du quartier dans le monde du travail. Cette structure organise aussi des animations pour dynamiser le quartier.

Les échanges portent également sur leurs projets, les pistes pour renforcer l’accompagnement et pour répondre au mieux à leurs besoins.

Le Chemin des roses bientôt livré

Cet aménagement répond aux besoins des habitants du secteur. Un mur de soutènement menaçait de s’effondrer. Par mesure de sécurité, la Ville a procédé à la fermeture de ce chemin communal pour le sécuriser depuis avril 2021.



La visite de chantier effectué permet de voir l’état d’avancement de ce chemin livré dans les prochaines semaines. Après des études géotechniques, ce mur a été sécurisé tout comme la maison située à proximité et les maisons riveraines. Des travaux spéciaux ont été réalisés (reprises de techniques d’ouvrages). L’enveloppe totale représente 250 000 euros.



Cet aménagement permettra de rétablir la circulation sur le chemin des Roses dans quelques jours. Cette livraison facilitera la vie des habitants et améliorera leur cadre de vie.

Une visite au Foyer La Clémence

Le Maire rend visite à la Sœur Rose-May, en charge du Foyer La Clémence. Le moment d’échanger et de tisser des contacts avec cette structure existante depuis plus de 70 ans. Le site actuel comprend un splendide jardin situé à proximité de l’église du village.

Cette visite à la Saline est une première étape. Le premier magistrat, Emmanuel SÉRAPHIN, se rendra dans cinq Bassins de vie d’ici la fin de l’année. Pour rappel, à la Saline, une médiathèque s’implantera près de l’ancienne usine. Cette opération s’élève à 4,8 millions d’euros dont 90% sollicités au titre du REACT-UE.



