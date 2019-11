A la Une . La Saline: 23 kg de poissons saisis dans le lagon





En lien avec la Direction Mer Sud Océan Indien (DMSOI), le matériel de pêche ainsi que 49 poissons et crabes ont été appréhendés par les gardes, soit 23 kg de prises au total (poissons perroquets, mérous, capucins,...dont de nombreux juvéniles).





La pêche sous-marine de nuit est une pratique illégale fortement préjudiciable à l'équilibre écologique de nos récifs coralliens et les agents de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion sont vigilants au respect des règlements de pêche établis au sein de l'Aire Marine Protégée.



Durant ces prochains mois, la fréquence des missions de Police de l'Environnement inter-services va s'accentuer.

Pour rappel, la pêche illégale dans la Réserve Marine est un délit pouvant faire l'objet de fortes amendes qui peuvent aller jusqu'à 22 500 euros. Pour des raisons sanitaires et par principe de précaution, l'ensemble des prises ne peuvent pas être utilisées à des fins alimentaires mais seront valorisées au travers de relevés morphologiques par la cellule locale de l'IFREMER avant d'être détruites par une société d'équarrissage..La pêche sous-marine de nuit est une pratique illégale fortement préjudiciable à l'équilibre écologique de nos récifs coralliens et les agents de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion sont vigilants au respect des règlements de pêche établis au sein de l'Aire Marine Protégée.Durant ces prochains mois, la fréquence des missions de Police de l'Environnement inter-services va s'accentuer. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2019, les agents assermentés de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion et de la Brigade Nature de l'Océan Indien avec le soutien de la Gendarmerie de La Réunion ont interpellé une personne en action de pêche sous-marine illégale de nuit dans le "lagon" de la Saline les Bains.En lien avec la Direction Mer Sud Océan Indien (DMSOI), le matériel de pêche ainsi que 49 poissons et crabes ont été appréhendés par les gardes, soit 23 kg de prises au total (poissons perroquets, mérous, capucins,...dont de nombreux juvéniles). N.P Lu 1097 fois







Dans la même rubrique : < > St-Pierre: Un professeur de musique sort un couteau en plein cours St-Joseph: Disparition d'une mineure