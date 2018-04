La "Sakikane" pour permettre aux débutants de découvrir la compétition

La première étape de la Sakikane (compétition par équipe de canne de combat) s’est déroulée ce dimanche 22 avril 2018 au parc du 20 Décembre à Saint-Leu.



Cet événement "Sakikane" permet aux pratiquants débutants de découvrir la compétition de façon plus détendue : En équipe, l’assaut se déroule en 5 reprises de 1 minute durant les lesquelles les tireurs se succèdent pour marquer le maximum de point. Cela permet d’appréhender plus facilement la notion de « touche » apprise en entrainement dans des conditions réelles : Apprendre à marquer des points sans se faire toucher pour faire gagner son équipe.



Le parc du 20 décembre de Saint Leu est un lieu idéal pour une rencontre de Canne de Combat. 13 compétiteurs (clubs Kann Tyembo et Caro Canne ) regroupés en 4 équipes étaient inscrits ce dimanche. Les tireurs confirmés se sont chargé de l’arbitrage comme par exemple Wilfried Rechichou (vainqueur de l’Open de Toulouse 2018 ).



La prochaine compétition est programmée le dimanche 17 juin 2018 (Coupe de la Réunion UFOLEP 2018) dans le gymnase Saint Paul IV. En attendant, des initiations gratuites sont organisées dans les clubs de l'île.