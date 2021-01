La Saint-Pauloise FC entre de bonnes mains

Le duo avait fait des étincelles en faisant remporter au club deux titres de champion (2011-2014) deux victoires en Coupe de France (2010-2012) et une coupe de La Réunion (2011).



La balle est dans leur camp aujourd’hui ! Vive le sport! « Notre club continuera à contribuer au rayonnement de la ville et de la jeunesse », promet la maire de Saint-Paul, Huguette BELLO. Jean-Jacques Charolais et Christian Dafreville se tournent dorénavant vers un futur où le mot “fédération” prendra tout son sens.