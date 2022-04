Rubrique sponsorisée La Saint-Gilloise Véronique Hoarau championne de France d’haltérophilie

La Saint-Gilloise Véronique Hoarau réalise un résultat incroyable ! Elle vient de remporter le titre de championne de France d’haltérophilie dans la catégorie Master. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 08:59

Une consécration pour l’athlète Saint-Pauloise originaire de Villèle. La trentenaire confirme son statut de sportive d’exception. Consciente de son immense potentiel, la Ville de Saint-Paul lui consacrait un portrait en septembre 2021 dans le cadre de son format vidéo “Confidences sportives”.

Vous pouvez regarder à nouveau cette séquence ci-dessous.



La Municipalité de Saint-Paul, Ville active et sportive, labellisée Terre de Jeux 2024, lui présente toutes ses félicitations pour cette fabuleuse performance. . Bravo à elle pour ! Cette première place récompense son travail intensif accompli à l’entraînement. Saint-Paul est fière de votre parcours !

La Saint-Gilloise, Véronique HOARAU, toute à droite sur la photo, est championne de France d’haltérophilie ! La commune, vivier de talents, souhaite accompagner les sportives et les sportifs du territoire afin de les aider à atteindre le plus haut niveau. La performance de Véronique HOARAU illustre l’excellence sportive à l’état pur. Saint-Paul reste une véritable terre de championnes et de champions grâce aux membres de ses 295 associations sportives !