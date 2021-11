A la Une .. La Saga du Rhum en "Fuzion"

Du 6 novembre au 15 décembre, la Saga du Rhum accueille l’exposition "Fuzion" du photographe Laurent Capmas. En compagnie de l’artiste Air, il souhaite mettre en avant le métissage de l’île à travers des femmes de tout âge. Une exposition qui va durer une année en se déplaçant à travers l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 10:07

En se déplaçant de photo en photo, le visiteur va reconnaître quelques visages. Certains sont connus, comme ceux d’anciennes Miss Réunion, mais parfois, il s’agit de celui d’une amie, d’une collègue de travail, voire même d’une membre de sa famille. Pour son exposition baptisée "Fuzion", Laurent Capmas a capturé des portraits de femmes d’origines différentes pour présenter le métissage et la mixité de La Réunion.



Du 6 novembre au 15 décembre, "Fusion" sera exposée à la Saga du Rhum avant de se délocaliser à travers l’île pendant une année. Un évènement important pour Cyril Isautier, directeur du pôle Rhum et spiritueux Isautier, qui peut rouvrir le musée après 18 mois d’arrêt.



"Cette fermeture a créé une frustration chez toute l’équipe. Mais depuis début octobre, c’est reparti à plein régime. L’exposition va nous offrir une grosse visibilité. Il n’y a rien de mieux pour faire parler de notre histoire et de notre culture. Nous voulons que cette exposition soit gratuite, comme toutes les autres, afin que tout le monde puisse en profiter. Ça va être un beau succès", assure le chef d’entreprise.



Le traditionnel "tout part d’une rencontre"



"J’ai toujours trouvé ça cliché lorsque les artistes disent que tout part d’une rencontre. Mais en fait c’est vrai. C’est ce qui m’est arrivé en rencontrant Cyril (Isautier) qui m’a proposé de faire une exposition. Puis cela s’est poursuivi à travers les rencontres avec mes modèles", explique Laurent Capmas.



Ne manquait plus qu’à l’artiste de trouver un thème. C’est finalement l’idée de mettre en avant les couleurs de La Réunion qui l’a séduit. Pas les couleurs de peau, mais celles des habits. "Ce sont les femmes que l’on remarque le plus au niveau des habits lors des réunions de famille", ajoute-t-il.



La ligne était à présent claire : l’exposition allait consacrer les couleurs de l’île au travers des femmes. Si au départ, le photographe ne disposait que de deux modèles, ce sont au final 40 femmes qui ont accepté d’immortaliser leur beauté. Celles-ci ont entre 18 et 50 ans. Laurent Capmas explique avoir eu du mal à convaincre les femmes plus âgées d’accepter d’être prises en photo.



Trois expositions en une



S’il ne comptait réaliser que 12 portraits au départ, Laurent Capmas a vite dépassé cet objectif. Il a fini par obtenir tant de matière qu’il a pu compartimenter l’exposition en 3 segments. Le premier qui porte sur le portrait simple, tandis que le deuxième consacre les ombres chinoises. Pour la dernière partie, il s’est associé à l’artiste Air qui a apporté un aspect street-artiste aux clichés.



Chaque œuvre est unique et sera remplacée par une autre dès qu’elle sera vendue. Après l’exposition à la Saga du Rhum, "Fuzion" va se déployer à travers l’île pour une année. Les photos seront réparties dans différents lieux, parfois dans le cadre d’expositions.



Le vernissage de "Fuzion" a débuté vendredi dernier par un set musical assuré par Audrey Dardenne "qui représente en musique ce que j’ai mis en photo", conclut Laurent Capmas.











