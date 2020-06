A la Une .. La SREPEN propose un pacte aux candidats des municipales

Alors que la pandémie a mis en lumière un changement nécessaire de nos modes de vie, la SREPEN propose aux candidats en lice pour le second tour de s'engager à travers un pacte. Par Marine Abat - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 17:06 | Lu 48 fois





"Les modes de production et de consommation doivent être responsables. Il incombe à ceux qui sont aux manettes de faire passer le message", exprime Bernadette Ardon, la présidente de la SREPEN (Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'ENvironnement), lors d'une conférence de presse donnée ce lundi matin à Saint-Denis. À l'aube d'une nouvelle ère municipale, l'association attend des élus qu'ils s'engagent à travers un "pacte environnemental".



Avant le premier tour déjà, l'association avait interpellé les différents candidats en lice. Parmi la petite dizaine de signataires, les maires en place Vanessa Miranville (La Possession) et Daniel Gonthier (Bras-Panon). Cette fois, les candidats des 24 communes (et présidents des intercollectivités) ont jusqu'au 19 juin pour ratifier cet engagement.



Le pacte s’articule autour de 5 axes et décline 12 mesures. Les signataires s'engagent notamment à "protéger la biodiversité, les milieux et les ressources" en luttant contre les espèces envahissantes, en protégeant la ressource en eau et en mobilisant du foncier agricole pour accompagner l'installation d'agriculteurs dans une logique paysanne et bio."Le glyphosate est présent à La Réunion, et il se retrouve dans l'eau que nous buvons. Il faut accompagner les agriculteurs vers l'arrêt des produits chimiques", commente Bernadette Ardon, La Réunion figurant à la deuxième place des départements les plus acheteurs de cette substance largement controversée.



La liste des signataires dévoilée avant le 2nd tour



Alors que l'impact des voitures individuelles sur la qualité de l'air a été démontré (



"La Réunion est un petit espace avec peu d’habitants, on peut changer de mode de vie", estime la présidente du SREPEN, rappelant que sur chacun pèse une responsabilité individuelle. "Le moindre geste à un impact", note celle qui pointe l'urgence de sortir d'une "surconsommation à l'américaine" pour revenir vers plus de simplicité. D'autant plus qu'à La Réunion, "nous collectionnons les dangers, avec le volcan, les cyclones, les glissements de terrain", met-elle en garde, avant de glisser : "Il y a une communauté de destins, si le bateau coule, tout le monde coule".



