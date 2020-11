La SPL SUDEC est prête pour le 1er janvier 2021

Le nouveau marché, qui débutera début 2021, confié à la SPL SUDEC (société publique locale réunionnaise détenue à 80% par la CASUD et à 20% par ILEVA) a été conclu pour un montant de 4 911 295 € (HT), soit une économie de 439 837 euros en faveur des administrés des communes du Tampon et de l'Entre-Deux par rapport au précédant marché, conclu sous la mandature 2008-2014, pour un montant de 5 351 132 € (HT) avec une entreprise multinationale privée.



Le coût par habitant du Tampon et de l'Entre-Deux et par an est donc ramené à 63,60 € alors qu'il est en moyenne à 67,70 € dans les autres intercommunalités.



Pour mémoire, la SPL SUDEC gère déjà, depuis quelques mois, sur tout le territoire de la CASUD les différentes déchetteries, le ramassage des bornes à verres ainsi et l'enlèvement des VHU dont une campagne de retrait a été lancée il y a quelques jours.