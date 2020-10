Politique La SPL SUDEC déficitaire : "Rien d’alarmant" réagit André Thien Ah Koon

Epinglée par la Chambre régionale des comptes après deux années d’existence, la SPL SUDEC réagit. Pour son président André Thien Ah Koon, cette situation déficitaire va se résorber. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 14:51 | Lu 527 fois





A compter du 1er janvier 2021, le marché de collecte des ordures ménagères en porte à porte devrait également passer sous le joug de la SUDEC pour la commune du Tampon et l’Entre-Deux. Pour un montant de 5 500 000 euros, il "permettra de faire diminuer le coût supporté par les administrés", a assuré André Thien Ah Koon. "La SPL SUDEC est une entreprise locale réunionnaise gérée par des Réunionnais et de ce fait les coûts sont établis au plus juste et l'argent investi et perçu reste sur le territoire, à La Réunion", défend le président de la structure. Dans son rapport sur la gestion de la SPL SUDEC, la Chambre régionale des comptes a pointé sa "viabilité économique apparaît aujourd’hui incertaine" . En cause notamment: les choix d’organisation du personnel en nommant Christelle Mondon "sans expérience dans le domaine des déchets" qui a finalement démissionné en mars dernier mais aussi les choix techniques concernant les locaux. Le budget clôturé dans le rouge pour l'exercice 2019 a également inquiété la CRC."Rien d’alarmant", a réagi André Thien Ah Koon président de la SPL et de la CASUD à l’occasion d’un point presse mardi. La situation déficitaire durant sa première année d’exploitation a été "prévue par ses dirigeants. C'est effectivement le cas de toutes les sociétés d'envergure qui se lancent. Les bénéfices interviennent qu'au bout des 2 à 3 ans d'exploitation".Un déficit qui devrait se résorber, espère-t-il "en reprenant divers marchés en 2020 tels que la gestion des déchèteries (moyenne de passage 80 administrés par jour du lundi au samedi), la collecte des bornes à verre (10 tonnes par jour), l’enlèvement des VHU et la gestion de la plateforme de traitement des déchets végétaux de la Plaine des Cafres (2 500 tonnes par mois) dont les coûts ont été ramenés à 1200 000 euros au lieu de 1 300 000 euros lorsqu'ils n'étaient pas gérés par SUDEC".A compter du 1er janvier 2021, le marché de collecte des ordures ménagères en porte à porte devrait également passer sous le joug de la SUDEC pour la commune du Tampon et l’Entre-Deux. Pour un montant de 5 500 000 euros, il "permettra de faire diminuer le coût supporté par les administrés", a assuré André Thien Ah Koon. "La SPL SUDEC est une entreprise locale réunionnaise gérée par des Réunionnais et de ce fait les coûts sont établis au plus juste et l'argent investi et perçu reste sur le territoire, à La Réunion", défend le président de la structure.



